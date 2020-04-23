Çıldır Vefa Grubu'ndan 23 Nisan sürprizi Çıldır Vefa Grubu'ndan 23 Nisan sürprizi Ardahan ili Çıldır İlçesi Vefa Sosyal Destek Grubu 23 Nisan'da Yıldırımtepe Mahallesinde ikamet eden ilkokul öğrencisinin doğum gününü kutladı hediye verdi.

Çıldır Vefa Grubu'ndan 23 Nisan sürprizi

ARDAHAN - Ardahan ili Çıldır İlçesi Vefa Sosyal Destek Grubu 23 Nisan'da Yıldırımtepe Mahallesinde ikamet eden ilkokul öğrencisinin doğum gününü kutladı hediye verdi.

Vefa sosyal destek grubu hükumetin almış olduğu kararlar doğrultusunda sokağa çıkması yasak olan ve okulların kapalı olması sebebi ile doğum günü ve 23 nisan etkinliklerini kutlayamayan öğrencilerden Sudenaz Yağmur Aktemur'u evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya ilçe milli eğitim Müdürü, yazı işleri müdürü ve kolluk kuvvetleri katıldı. Öğrenci ve velisi tarafından mutlulukla karşılanan doğum günü kutlamasında öğrenci Sudenaz Yağmur Aktemur'da vefa grubuna 23 nisan isimli şiiri ile teşekkür etti.

Kaynak: İHA