Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek

10.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:49
Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek

Çıldır Muhtarlar Dernek Başkanı Arif Uzunkaya Ardahan Özel İdare bünyesinde çalışırken çıkarılan 57 işçi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çıldır Muhtarlar Dernek Başkanı Arif Uzunkaya Ardahan Özel İdare bünyesinde çalışırken çıkarılan 57 işçi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Uzunkaya açıklamasında, "Ardahan Özel idare bünyesinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğinde çalışan 57 kardeşimizin işten çıkarılması en başta biz muhtarları üzmüştür. Çalışan kardeşlerimiz yaz kış demeden köylerimizin çöp toplama işinden yol yapımına kadar her türlü işte çalışmış, mesai gözetmemişlerdir. Şimdi bu arkadaşlarımızın çıkarılması özellikle ilçemiz açısından işe alınan dört kişinin işten alınması köylerimizi sıkıntıya da sokmuştur. İşten çıkarılan çalışanların özel hayatlarında yaşayacakları maddi ve manevi olumsuzlukların yanında köylerimizin hizmet alma konusunda aksaklıklar yaşanacaktır. Umut ediyorum ki Ardahan'ın gerek siyasileri, gerekse bürokratları duruma müdahil olup bu olayı en kısa zamanda çözecek, ve işten çıkarılan arkadaşlarımız tekrar görevlerine dönecektir. Biz Çıldır Köy Muhtarları Derneği olarak işten çıkarılan 57 arkadaşımızın yanındayız. İşlerine geri dönmeleri için her türlü desteğe hazırız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Valilikten işten çıkarılan işçiler ile ilgili açıklama
Valilikten işten çıkarılan işçiler ile ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Öykü Çelik Sermiyan Midyat Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Erol Bulut Cüneyt Çakır Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:50:06. #1.15#
title