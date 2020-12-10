Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek

Çıldır Muhtarlar Dernek Başkanı Arif Uzunkaya Ardahan Özel İdare bünyesinde çalışırken çıkarılan 57 işçi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Uzunkaya açıklamasında, "Ardahan Özel idare bünyesinde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğinde çalışan 57 kardeşimizin işten çıkarılması en başta biz muhtarları üzmüştür. Çalışan kardeşlerimiz yaz kış demeden köylerimizin çöp toplama işinden yol yapımına kadar her türlü işte çalışmış, mesai gözetmemişlerdir. Şimdi bu arkadaşlarımızın çıkarılması özellikle ilçemiz açısından işe alınan dört kişinin işten alınması köylerimizi sıkıntıya da sokmuştur. İşten çıkarılan çalışanların özel hayatlarında yaşayacakları maddi ve manevi olumsuzlukların yanında köylerimizin hizmet alma konusunda aksaklıklar yaşanacaktır. Umut ediyorum ki Ardahan'ın gerek siyasileri, gerekse bürokratları duruma müdahil olup bu olayı en kısa zamanda çözecek, ve işten çıkarılan arkadaşlarımız tekrar görevlerine dönecektir. Biz Çıldır Köy Muhtarları Derneği olarak işten çıkarılan 57 arkadaşımızın yanındayız. İşlerine geri dönmeleri için her türlü desteğe hazırız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı