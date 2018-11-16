Çıldır Mozeret Tepesinde Kilometrelerce Tır Kuyruğu

Çıldır Aktaş Sınır kapısı güzergahında bulunan 2100 rakımlı Mozeret Tepesinde kilo metrelerce tır kuyruğu oluştu.

Yoğun yağan kar yağışı 2100 rakımlı Mozeret tepesinde oluşan buzlanmayla birlikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Çıldır Aktaş Sınır Kapısından geçiş yapan ağır tonajlı araçlar Mozeret tepesinde kilometrelerce kuyruklar oluştururken, yoldan geçen diğer araçları da engelliyorlar. Karayolları ekipleri tarafından yolda kar açma çalışması ve tuzlama yapılmasına rağmen ağır tonajlı araçlar yolda zor bela ilerliyorlar.

İki yıl önce çalışması başlayan ve bu yıl durdurulan Mozeret Tünelinin bir an evvel bitirilmesini arzu ettiklerini dile getiren ağır tonajlı araç sürücüleri, böylelikle kış aylarında yaşanan çilenin de son bulacağını belirttiler. - ARDAHAN