Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

10.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:31

Ardahan Valiliği, son günlerde meydana gelen doğal afet ve şehitlerden dolayı "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin iptal edildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler ile İdlib'deki şehitler nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde son dönemde arka arkaya meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle verdiğimiz şehitlerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve onların yakınlarının yaşadığı acılar hepimizi derinden etkilemiştir. Bu topraklarda yaşayan herkes gibi yaşadığımız bunca üzüntüye kayıtsız kalmak elbette ki olası değildir. Bu sebepten ötürü Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni Festivali etkinliklerini son derece üzücü bu gelişmeler üzerine bu yıl komitemiz tarafından alınan kararla iptal ettik" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA