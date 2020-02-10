Çıldır kış festivali iptal edildi

10.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:29

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan "Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz" festivali iptal edildi.



Geniş ve uzun bir özverili ile çalışmalar ve programlar yapılan Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivalinin iptal edildiği Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından duyuruldu.



Başkan Azizoğlu yaptığı açıklamada "Ülkemizde yaşanan olaylar ve toplumsal hassasiyetleri göz ardı önünde bulundurduğumuzda, İdlip'de verdiğimiz şehitler, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve Elazığ depremi gibi acıların yaşandığı bir dönemde festival yapmanın uygun olmayacağını düşündük. Festival komitesi ve yetkililerle yaptığımız görüşmeler ve toplantılar sonucu festivalin iptal kararını aldık. Festivalimize gelmek için plan yapan bütün vatandaşlarımızın bu konuda ki hassasiyetimizi olgunlukla karşılayacaklarından eminin" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA