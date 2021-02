Çıldır'ın atlı kızaklarının masalsı gezintisinin sırrı: Çivili nal

Kışın soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde hizmet veren atlı kızakçılar, atların ayaklarına buzda kaymaması için taktıkları çivili nallar sayesinde misafirlerine adeta masalsı yolculuk yaptırıyor.

Ardahan ile Kars arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan bölgenin en büyük ikinci gölü Çıldır'da, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla yüzeyde yeniden kalın bir buz tabakası oluştu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle gölün Ardahan kesiminde buz kalınlığının 25-30 santimetreye ulaşmasıyla göl üzerinde atlı kızakçılar da bölgeyi ziyarete gelen misafirlere gezinti yaptırıyor.

Balıkçıların kışın üzerindeki buzu kırıp ağ atarak Eskimo usulü balık tuttuğu göle gelen ziyaretçiler, aynı zamanda buz üstünde atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Atlı kızakların keyifli ve masalsı yolculuğun sırrı ise atların ayaklarına takılan çivili nallar. Atın dört ayağına da takılan ve "mahmuzlu" denilen bu nallar, zemine gelen çivili çıkıntılarıyla buza batıp atın yürürken kaymasını önlüyor.

Çivili nallar atın kaymasını önleyip manevra kabiliyetini artırıyor

Deniz seviyesinden 1950 metre yüksekte bulunan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde gezen atlı kızaklarda kullanılan atların rahat manevra ve dönüş yapmasını sağladığı için atlı kızakçılarca "kar lastiği" denilen çivili nallar sayesinde gölde atlı kızak gezintisi yapan turistlerde masalsı ve konforlu bir yolculuk yapıyor.

Doğal güzelliği ile göz dolduran Çıldır'a gelen bazı ziyaretçiler buzla kaplı gölde atlı kızaklarla gezinti yaparken, bazıları da göl üzerinde yürüyerek farklı bir deneyim yaşıyor.

Atlı kızakçılar misafirlerine gölde gezinti yaptırırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına da uymayı ihmal etmiyor.

Çıldır'ın Gölbelen köyünden gelip gölde atlı kızakla turistlere gezinti yaptırarak geçimini sağlayan Ufuk Ada, AA muhabirine, kendilerine özgü nallarla buz üstünde turistleri gezdirdiklerini söyledi.

"Bunlar özel nal, biz bunlara mahmuzlu nal deriz." diyen Ada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Naldaki bu çiviler buza batar ve atın rahat gezmesini sağlar. Nalın dişli ve çivili olması dolayısıyla at rahatlıkla buz üstünde manevra yapabiliyor. Bizim bu kadar rahat dolaşmamızın sırrı işte bu çivili nallarda gizli. Böyle de olması gerek. Çünkü burada her taraf buz. Biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Şükür bugüne kadar bu nedenle bir kaza geçirmedim. Çünkü bu nallar adeta lastik gibi buza yapışıyor. Bu nedenle at kaymadan çok rahat şekilde dolaşabiliyor."

Çivili nallar atlara kar lastiği görevi yapıyor

Ada, Çıldır'ın bölgenin sembolü olduğunu, kendilerinin de turistlerin konforu için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Çivili nallar sayesinde misafirimizi rahatlıkla gezdirebiliyoruz. Bize gelen her yerli ve yabancı turist misafirimizdir, dolayısıyla onları en iyi şekilde karşılamak ve ağırlamak istiyoruz." dedi.

Çivili nalların atın buzda rahat gezmesini sağladığını vurgulayan Ada, "Atlarımızın kar lastiği çivili nallarımızdır. Sezon başladığında bizde kar lastiklerimizi takar öyle yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh