Türkiye'nin Saklı Cenneti Çıldır Gölü'ne Masa Kurup, Semaver Yaktı

Kışı ayrı, yazı ayrı güzel olan Çıldır Gölü vatandaşların en gözde uğrak mekanı durumunda. Özellikle gurbetten memleketlerine yaz tatili için gelen vatandaşlar tatillerinin önemli bir bölümünü Çıldır Gölüne ayırıyor.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

El değmemiş bakir manzarası, tertemiz suyu ve bol oksijenli havası ile Çıldır'ın ve bölgenin cazibe merkezi olan Çıldır Gölü ziyaretçilerinin değişik aktivitelerine ev sahipliği yapıyor.

GÖL İÇERİSİNE MASA KURUP SEMAVER YAKTILAR

Gurbetten memleketine gelen binlerce vatandaştan biri olan Murat Durdağı da Çıldır gölü içerisine masa kurup, semaver yaktı. Çocukları ile birlikte Çıldır Gölü içerisine kurmuş olduğu masada yemeğini yiyip, eşsiz manzarası ile çayını yudumlayan Durdağı, çekilmiş olduğu resimleri sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşları ve dostları ile paylaştı.