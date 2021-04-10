Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü
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Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülme başladı. Şiddetli rüzgardan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurunca ortaya da kutuplarda görülen görüntüler çıktı.

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü

Kış aylarında dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 80 santimetre buz tutan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Gölün yüzeyini kaplayan buz kütlesi rüzgarın etkisiyle parçalanıp sahile vurdu. Parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar bu duruma alışık olduklarını söyledi.

Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü

Sahil kenarındaki buz parçaları üzerinde gezen Balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya, "Çıldır Gölü Nisan ayı itibariyle çözülmeye başladı. Buz tutarken kükrediği gibi çözülürken de kükreyerek çözülür. Çıldır Gölü'nün buzu çözüldüğü zaman bir kalıptan çıkmış gibi pırlanta gibi ter temiz buzullar oluşuyor, 2-3 güne kalmaz buzların sürtüşmesiyle tamamen eriyerek çözülür. Bizler de kızaklarımız yerine kayıklarımızı göle indirip yerli ve yabancı turistlerimizi göl üstünde gezdireceğiz" dedi.

Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü
Çıldır gölünde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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