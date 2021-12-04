Son dakika haberi | Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu - Haberler
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Son dakika haberi | Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü sınırlarındaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, gölün köy tarafındaki buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

İzmir'den Doğu Ekspresi treniyle Kars'a gelen Aykut Şen, AA muhabirine, kısmen buz tutan gölün yüzeyinde yürüdüklerini belirterek, "Buranın ambiyansı çok güzel. Buza ilk bastığımda biraz heyecan ve gerilim yaşadım ama sağlam bir şekilde döndük. Herkesin buraya gelip buraları görmesi lazım, gerçekten harika bir yer." diye konuştu.

Son dakika haberi | Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Son dakika haberi | Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Son dakika haberi | Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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