Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti

MARATON yüzücüsü Emre Deliveli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 13 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü'nü baştan sona yüzerek geçti.

Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti
30.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:51

MARATON yüzücüsü Emre Deliveli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 13 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü'nü baştan sona yüzerek geçti. Ardahan'dan başlayıp, Kars'ın Arpaçayı ilçesine bağlı Gülyüzü köyüne kadar yüzen Deliveli, saatte bir durup sıvı gıda alarak 6 saat 45 dakika kulaç attı.

Daha önce de Manş Denizi, Ağrı'daki Balık Gölü ve Kars'taki Aygır Gölü'nü yüzerek geçen Emre Deliveli, Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için bu defa da Çıldır Gölü'nü kulaç atarak geçti. Yaklaşık 13,4 kilometre mesafeyi 5 saatte bitirmeyi planlayan Deliveli, havanın rüzgarlı olması nedeniyle, yüzüşünü 6 saat 45 dakikada tamamlayabildi. Deliveli, "Su 18 dereceydi, ortada ise bayağı rüzgar çıktı. Aynı zamanda da akıntı vardı. 4,5- 5 saatte bitirmeyi planlamıştım ama 6 saat 45 dakika sürdü. Ama genelde rahattı ve akıntının dışında başka bir sıkıntı yoktu. Bu kadar çok akıntı olması hızımı düşürdü" diye konuştu.

'ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN'30 Ağustos Zafer Bayramı'na Çıldır Gölü'nü yüzerek geçen Deliveli, "Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Yüzmemi bugüne bırakmamın sebebi de Zafer Bayramı'na denk getirmekti. Bu nedenle çok mutluyum. Şehitlerimiz için kulaç atmak çok güzel bir duygu. Bu özel günde bu yürüyüşü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.  Çıldır Gölü'nü diğer göllerden ayıran önemli özelliklerinin olduğuna da değinen Deliveli, "Oldukça yüksek bir göl, bende zaten yeni yeni bu yüksekliğe alıştım. Onun dışında büyük bir göl. Çok da temiz bir göl" ifadelerini kullandı.'SULAK ALANLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜZDÜM'Sulak alanların kurumasına dikkat çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiğini söyleyen yüzücü Deliveli, "Bilindiği gibi Kars'ta Kuyucuk Gölü var. O da geçen sene kurumuştu. KuzeyDoğa Derneği'nin büyük emekleri oldu. İnşallah Kuyucuk Gölü de bir iki seneye normal hale döner" dedi.'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASIDIR'Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Emre Deliveli yüzerken kendisinin de kuş gözlemi yaptığını söyledi. Hem Ardahan hem Kars kuşlarını saydıklarını ve bu süre içinde 10 türden 755 tür kuş gördüğünü belirten Çoban, özellikle sazlığı seven kuşların bölgede olduğunun, en çok ise 'sakarmeke' saydıklarını belirtti. Çoban, şunları söyledi:

"Bu çalışma çok önemli bir farkındalık çalışmasıdır. Önemli olan Kuyucuk Gölü'ne dikkat çekmekti. Kuyucuk Gölü geçen yıldan beri kurtarılmaya çalışılıyor. En önemli çalışmayı da Kars Valiliği yapmakta. Bu çalışmalarla Kuyucuk Gölü bu sene su tuttu. En son yaptığımız sayımda 23 türden 700'ün üzerinde kuş saydık. Bu sayı ilkbaharda biraz daha artacak. Ana sorunlar ortadan kalktıkça Kuyucuk kendine gelecek. O zaman gördüğümüz kuş sayısı da 40 binleri bulacaktır."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 3. Sayfa
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Ekonomi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Güncel
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Fatma Girik Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 19:51:32. #1.15#
title