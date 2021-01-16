Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu
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Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu

16.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:55

Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü.

Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu

KARS - Kars'ta son günlerde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Çıldır Gölü'nün buzlarının erken çözülmesine ve çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Çıldır Gölü'nde çözülen buzlar ve çatlaklar havadan görüntülenirken, vatandaşlar çözülen buzlara aldırış etmeden kızak kaydı. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Kars ve Çıldır Gölü her geçen gün Korona virüs önlemlerine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl son günlerin en sıcak günlerinin yaşandığı kentte çözülmeye başladı. Sıcak havadan dolayı Çıldır Gölü'nün belirli noktaları çözülürken, vatandaşlar çözülmeye aldırış etmeden göl üzerinde kızak kayarak eğleniyor.

"Çözülen buzlar buzulları anımsattı"

Öte yandan Çıldır Gölü'nde yaşanan erken çözülme ve çatlaklar buzulları anımsatırken, çözülerek kıyıya vuran buz parçaları görsel şölen sundu. Gölde oluşan çatlaklar ise havadan görüntülendi.

Çıldır Gölü'nün çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Çıldır Gölü gerçekten Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi, bu gölü her fırsatta dünyaya tanıtmamız lazım. Biz isteriz ki sadece Türkiye değil, dünyanın her ülkesinden insanlar gelsin ve bu doğal güzelliği görsün" dedi.

Öte yandan, erken çözülen ve çatlaklar oluşan Çıldır Gölü havadan görüntülendi. Gölün büyük bölümünde çatlaklar meydana gelirken, çözülen yerler ise dikkat çekti. Çözülen buzların kıyıda yığılması ise buzulları hatırlattı.

Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu
Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu
Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu
Çıldır Gölü'nde şaşırtan görüntü...Gölün buzları erken çözüldü, yüzeyde çatlaklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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