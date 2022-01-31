Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler - Haberler
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Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı, Olgun Yıldız - Güncel
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Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

ARDAHAN (İHA) - - Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 45 santimetre kalınlığında buz tuttu. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en büyük eğlencesi ise atlı kızak oluyor.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

Yurt dışından gelen Buse Odabaş, '"Çıldır Gölü bir harika. Hollanda'dan geldim bura ve bayıldım" dedi.

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Çıldır Gölü, Türkiye, Ardahan, Turizm, Güncel, Haber

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