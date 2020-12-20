Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler
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Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler

20.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:15
Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler

Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde kasırgadan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu.

Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde kasırgadan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi, bu yıl geç de olsa donmaya başladı. Gölün yüzeyini kaplayan buz kütlesi rüzgarın etkisiyle parçalanıp sahile vurdu. Parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler.

Bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahitlik eden vatandaşlar, "Çıldır Gölü'nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay. Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok" dedi.

Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç, rüzgarın etkisiyle buz kütlelerinin kırıldığını söyleyerek, "Gölde oluşan kasırgadan dolayı buz kütleleri oluştu. Burası şu anda tamamen Antarktika'yı anımsatmakta ve kristal göl haline dönüştü" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle bölgeye turist gelmediğini de söyleyen Kılıç, Çıldır Gölü'nün sessiz kaldığını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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