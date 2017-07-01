Çıldır Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Başladı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleri ve Kars Valiliği'nin destekleriyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Çıldır Gölü'nde başladı.



Kars sınırlarındaki Kütük Ev Mevkii'nde başlayan yelken yarışlarına Bitlis, Van, Trabzon, Sinop ve Muğla Fethiye'den 30 kişi, kano yarışlarına da 40 kişilik yelken sporcusu katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, 3 yarış planladıklarını, öncelikle lazer sınıfları, lazer dörteli ve lazer standart sınıflarının yarıştıklarını, ardından da optimist ve optimist junior sınıflarının yarıştığını söyledi. 2 yarış daha yapıp, 5 yarış sonunda tüm katılımcılara ve dereceye girenlere ödüllerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verileceğini ifade eden Hakan Kütük, Türkiye'nin hem güneyinden, hem de kuzeyinden katılımların olduğunu, Tekirdağ'dan, Trabzon'dan da sporcuların geldiğini aktardı.



Çıldır Gölü'nün yelkel ve kano yarışlarına son derece uygun olduğunu vurgulayan Kütük, gölün ilk defa yelken yarışlarına sahne olduğunu kaydetti. Kütük, "Umut ediyorum ki bu iç sularımızda da yelken sporunu, geliştirip, çevredeki gençlerinde bu spora ilgi duyup, bu sularda yetişip, daha sonra uluslararası veya ulusal yarışmalarda temsil etmektir, gönlümüz bunu istiyor. Bunu geliştirmek ve bunu yapmak için buradayız" diye konuştu.



Etkinliklerin ilk gününde kızlar, erkekler, büyükler, minikler ve junior kategorilerinde 8-11 yaş yelken ve 10-18 yaş kano yarışları yapıldı. Vatandaşların da yoğun katılım sağladığı yarışlar, renkli görüntülere sahne olurken, düzenlenen tekne turlarıyla da göl gezildi.



- Kars