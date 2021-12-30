Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Haberler
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Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin tamamen donmasıyla buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin tamamen donmasıyla buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip gölün bir kısmı, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce buzla kaplandı.

Buz kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla Kars ve Ardahan tarafından gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirmeye başladı.

Turistler etrafı karlı dağlarla kaplı gölde, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaparak gün doğumunu da izliyor.

Gölde buz radarı olarak bilinen bir cihazla buz kalınlığını ölçen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, buzun kalınlaşmasında son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Göl yüzeyindeki buz kalınlığının soğukların etkisiyle her geçen gün arttığını da vurgulayan Çoban, "Çıldır Gölü havaların soğumasıyla tamamen buz tuttu ve buz kalınlığı günden güne artıyor. Kars Valiliği önderliğinde Çıldır Gölü'nde, buz radarıyla buz ölçümü yaptık. Bu ölçümü Kars Valiliği her yıl yaptırıyor, bundaki amaçta buzun üstüne insanlar çıkmadan önce gölün güvenli olduğunu öğrenmek." dedi.

Emrah Çoban, Çıldır Gölü'ndeki buz yoğunluğunun iyi seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda mevcut gölün blok halinde minimum 15 santim buz tuttuğunu tespit ettik. Gölün üzerinde örnekleme yapmaya devam ediyoruz. Buzun kalınlığı ve yoğunluğu burada at arabasıyla gezmek için uygun görünüyor." diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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