Çıldır Gölü'nde buz gibi suda serinlediler

Çıldır Gölü'nde buz gibi suda serinlediler Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar, Çıldır Gölü'nün buz gibi sularında serinlediler.

Çıldır Gölü'nde buz gibi suda serinlediler

KARS - Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar, Çıldır Gölü'nün buz gibi sularında serinlediler. Gölü içerisinde masa ve sandalyelerini koyan vatandaşlar, hem piknik yaptı. Hem piknik yaptı, hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü 4 mevsim ayrı güzelliğiyle vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Kışın buz tutan ve atlı kızakların üzerine çıktığı göl, yaz aylarında da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kars'tan Çıldır Gölü'ne gelen bir grup vatandaş, yoğunluğun az olduğu bir bölgede suyun içerisine masa ve sandalye koyarak eğlenme fırsatı buldu. Dalgalardan korunmak için göl içerisinde set kuran vatandaşlar, mangallarını yakarak önce karınlarını doyurdu, ardından kendilerini buz gibi suyun içerisine bıraktı.

"Arkadaşları saz çaldı türkü söyledi, onlar müzik eşliğinde yüzdü"

Çıldır Gölü'ne pandemi kısıtlamalarının katlığı şu günlerde bir grup vatandaş, göle girerek serinlemeye çalıştı. Suya girmeyen arkadaşları ise bağlama çalıp türkü söyleyerek arkadaşlarına adeta açık hava konseri verdi.

Çıldır Gölü'ne serinlemek için geldiklerini ifa eden Sinan Elik, "Çıldır Gölümüz güzel, görüyorsunuz, tabiatı, doğası ter temiz. Pandemiden dolayı büyük bir süre karantinadaydık. Karantina bitti, kendimizi buz gibi sulara bırakmaya geldik. Arkadaşlar eğleniyor" dedi.

Öte yandan hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşların bir kısmı Çıldır Gölü'nü tercih ederken, bir kısmı da Sarıkamış Soğuksu'da giderek hafta sonunu değerlendirdi.

Özellikle Çıldır Gölü'ne gelen vatandaşlar hem balık tuttu,, hem yüzdü, hem de arkadaşları ve aileleriyle doya doya bir hafta sonu geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu