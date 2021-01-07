Çıldır Gölü'nde buz eğlencesi
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Çıldır Gölü'nde buz eğlencesi

07.01.2021 08:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:22
Çıldır Gölü'nde buz eğlencesi

HER kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü bu yıl da muhteşem görüntüsüyle adeta büyülüyor.

HER kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü bu yıl da muhteşem görüntüsüyle adeta büyülüyor.

    Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü, 123 kilometre kare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nde sonra en büyük ikinci göldür. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin noktası ise 42 metre. Dondurucu soğukların hakim olduğu Ardahan'dan Çıldır Gölü'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Yaklaşık 20 santimi aşan buz tabakası gölün yüzeyine farklı bir güzellik sunuyor. Kimi buz üstünde gezinti yaptı, kimi çocuğuna kızak kaydırdı. Kar bisikletleriyle buzlu göl üzerinde tur atanlar ile patenle kayanlar keyifli dakikalar yaşadı.

    Kar bisikletinin arka tekerleğine patinaj yapmaması için bez bağlayarak gölde tur atan İbrahim Süleymanoğlu, gölün filmlere konu olacak bir güzelliği ve özelliği olduğunu belirtti. Amatör fotoğrafçı Oğuzcan Özcan, Çıldır Gölü'nün muhteşem bir doğası olduğunu belirterek, "Her tarafı ayrı bir güzel. Göle geldiğimizde bir yanda kızakla kayan çocukları görüyoruz diğer yandan sandalları ve gölde eğlenenleri. Doğa harikası bu gölde fotoğraf çekmek insana büyük haz veriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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