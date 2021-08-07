Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor

Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat

Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan, Doğu Anadolu'nun en büyükleri arasında yer alan Çıldır Gölü, gün batımında ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan, Doğu Anadolu'nun en büyükleri arasında yer alan Çıldır Gölü, gün batımında ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Çıldır Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımına tanıklık etme imkanı da sağlıyor.

Göl, kış aylarında üzerinde atlı kızak turları yapmak ve Eskimo usulü balık avlamak isteyenlerin, yaz aylarında da piknikçiler ile suda serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Çevresindeki birçok restoran ve endemik bitki türleri ile denizi aratmayan kıyılarıyla göl, gün batımında dikkati çekiyor.

Turistler ve fotoğraf tutkunları, gündüz göl kıyılarında keyifli vakit geçirdikten sonra gün batımına tanıklık ederek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf tutkunları, tek kare fotoğraf için saatlerce beklerken bulutlar ve gün batımının suya yansıyan güzelliğini yakalayan ziyaretçiler, bu unutulmaz anın keyfini yaşıyor.

Gün batımında farklı renklerin oluştuğu göle martılar da ayrı güzellik katıyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, gölün her mevsim çok güzel olduğunu ve zaman buldukça ziyaret ettiğini belirtti.

Piknik yapmak için göle geldiğini ifade eden Aydın, "Elimizden geldiğince doğa harikası bu göle gelerek zamanımızı burada geçiriyoruz. Gölün kıyısı çok güzel, burada herkes güzel vakit geçiriyor. Suda yüzenler ve piknik yapanlar var. Ben de gün batımını izledim, hakikaten harika bir manzarası var. İzlerken insanın içi huzur doluyor." dedi.

Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor
Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor
Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor
Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 20:20:01. #1.15#

title