Çıldır Gölü gün batımında ziyaretçilerini cezbediyor

Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan, Doğu Anadolu'nun en büyükleri arasında yer alan Çıldır Gölü, gün batımında ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan, Doğu Anadolu'nun en büyükleri arasında yer alan Çıldır Gölü, gün batımında ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Çıldır Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımına tanıklık etme imkanı da sağlıyor.

Göl, kış aylarında üzerinde atlı kızak turları yapmak ve Eskimo usulü balık avlamak isteyenlerin, yaz aylarında da piknikçiler ile suda serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Çevresindeki birçok restoran ve endemik bitki türleri ile denizi aratmayan kıyılarıyla göl, gün batımında dikkati çekiyor.

Turistler ve fotoğraf tutkunları, gündüz göl kıyılarında keyifli vakit geçirdikten sonra gün batımına tanıklık ederek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf tutkunları, tek kare fotoğraf için saatlerce beklerken bulutlar ve gün batımının suya yansıyan güzelliğini yakalayan ziyaretçiler, bu unutulmaz anın keyfini yaşıyor.

Gün batımında farklı renklerin oluştuğu göle martılar da ayrı güzellik katıyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, gölün her mevsim çok güzel olduğunu ve zaman buldukça ziyaret ettiğini belirtti.

Piknik yapmak için göle geldiğini ifade eden Aydın, "Elimizden geldiğince doğa harikası bu göle gelerek zamanımızı burada geçiriyoruz. Gölün kıyısı çok güzel, burada herkes güzel vakit geçiriyor. Suda yüzenler ve piknik yapanlar var. Ben de gün batımını izledim, hakikaten harika bir manzarası var. İzlerken insanın içi huzur doluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan