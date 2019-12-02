Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi
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Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri Üzerine kar yağan teknelerden görüntü ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

02.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:51

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gölü kar manzara görüntüleri

Üzerine kar yağan teknelerden görüntü

ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi
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