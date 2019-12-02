Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri Üzerine kar yağan teknelerden görüntü ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
02.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:51
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çıldır Gölü kar manzara görüntüleri
Üzerine kar yağan teknelerden görüntü
ARDAHAN - Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çıldır Gölü "gelinliğini" giydi