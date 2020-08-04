ÇILDIR GÖLÜ, EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR KIŞ aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda tatilciler bölge halkının akınına uğrarken, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

KIŞ aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda tatilciler bölge halkının akınına uğrarken, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı.

Bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır Gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki, Çıldır Gölü'nde serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini suya bırakıyor. Kurban bayramı tatilini de fırsat bilenler bölgede yoğunluk oluşturdu. Göl kıyısındaki vatandaşlar, koronavirüsü unuttu. Hiçkimsenin maske takmadığı göl kenarında sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'ne geldiklerini söyleyen vatandaşlar, "Hava çok sıcak ve buraya serinlemeye geldik. Denizden farkı yok, gerçekten çok güzel" dediler.

Kaynak: DHA