Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfiARDAHAN Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

ARDAHAN Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu.

Çıldır Gölü kış aylarında soğuk havanın ayaza çekmesiyle tamamen donan bir göl. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl adeta geniş bir ovayı andırıyor ve adeta Türkiye'nin en büyük buz pistine dönüşüyor.

Akçakale adasının ziyaretçileri, buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

Atlı kızakla gezmenin eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyen ziyaretçiler, "Çok güzel ve eşsiz bir deneyim. Çok mutlu olduk. Şu ana kadar bu duyguyu yaşamamış olanları buraya gelerek yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Burada Balık'ta çok güzel ve mutlaka balığı da yemeliler" şeklinde konuştular.

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

Çıldır Göl'ünde atlı kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title