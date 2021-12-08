Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu

Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapımında sona gelinen hastane inşaatına mühür vuruldu.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapımında sona gelinen hastane inşaatına mühür vuruldu.

Çıldır ilçesi Yeni Mahalle'de 5 yıldır inşaatı süren 10 yataklı Devlet Hastanesi, Çıldır Belediyesince mühürlendi. AK Partili belediye tarafından mühürlenen hastane inşaatının ruhsatsız olduğu beyan edildi. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapımı süren hastane inşaatının mühürlenmesinin sebebi ruhsatındaki evrakların eksikliğidir. Yapımını üstlenen firmanın eksileri gidermesi halinde mührü kaldırıp, inşaatın devam etmesine izin vereceğiz. Sonuçta herkes işini düzenli ve mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır. Bu işi kimin yaptığından veya nasıl yapıldığından çok verilen projeye ve prosedüre uygun olup olmadığı önemlidir. Biz sadece görevimizi yapıyoruz" dedi. - ARDAHAN

Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu

Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu

Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title