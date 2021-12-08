Çıldır Devlet Hastanesi inşaatına mühür vuruldu

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapımında sona gelinen hastane inşaatına mühür vuruldu.

Çıldır ilçesi Yeni Mahalle'de 5 yıldır inşaatı süren 10 yataklı Devlet Hastanesi, Çıldır Belediyesince mühürlendi. AK Partili belediye tarafından mühürlenen hastane inşaatının ruhsatsız olduğu beyan edildi. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapımı süren hastane inşaatının mühürlenmesinin sebebi ruhsatındaki evrakların eksikliğidir. Yapımını üstlenen firmanın eksileri gidermesi halinde mührü kaldırıp, inşaatın devam etmesine izin vereceğiz. Sonuçta herkes işini düzenli ve mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır. Bu işi kimin yaptığından veya nasıl yapıldığından çok verilen projeye ve prosedüre uygun olup olmadığı önemlidir. Biz sadece görevimizi yapıyoruz" dedi. - ARDAHAN