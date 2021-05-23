Çıldır'da Süt Verimliliğini Arttırma Projesi
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Çıldır'da Süt Verimliliğini Arttırma Projesi

Çıldır'da Süt Verimliliğini Arttırma Projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan Çıldır İlçesinde " Çıldır İçin Silajlık Mısır Ekim Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli tohum dağıtımının ardından ekim öncesi teknik bilgilendirme ve süreç yönetim planı oluşturmak için eğitim toplantısı yapıldı.

Ardahan Çıldır İlçesinde " Çıldır İçin Silajlık Mısır Ekim Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli tohum dağıtımının ardından ekim öncesi teknik bilgilendirme ve süreç yönetim planı oluşturmak için eğitim toplantısı yapıldı.

Eğitim toplantısı kapsamında ekim, çapalama, gübreleme, yabancı otla mücadele, biçim gibi mısır silajı ekim ve biçim süreci arasında yapılacak tüm faaliyetler hakkında girişimci üreticilere gerekli teknik bilgiler verildi. Projenin kapsamında Pıoneer Tohum firması Bölge Satış Müdürü Arif Şehitoğlu, mısır tarımı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Şehitoğlu, "Çıldır hayvan varlığı açısından Ülkemizin en önde gelen yerlerinden olmasına rağmen süt verimi 2-5 litre arasında olup ülke ortalamasının çok gerisindedir. Silajlık Mısır Ekimi Projesi ile ilçemizdeki süt veriminin en az iki katına çıkararak ekonomik, sürdürülebilir, rekabetçi süt üreticiliği yapılması amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü projenin her aşamasında üreticilerle koordineli olarak çalışmalara devam edecek. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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