Çıldır'da Öğrencilere Forma Dağıtıldı

Beşiktaş kulübü tarafından Çıldır Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması dağıtıldı.

İlçe merkezde düzenlenen forma dağıtım programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İlçe Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı. Beşiktaş kulübü tarafından 24 kasım öğretmen günü münasebetiyle gönderilen formalar Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve İlçe Spor müdürü tarafından öğrencilere dağıtıldı. Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formaları alan öğrencilere çok mutlu olduklarını dile getirirken, formalarına kavuşan öğrenciler bol bol fotoğraf çekildiler. - ARDAHAN