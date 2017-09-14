Çıldır'da Mera Yangını

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çıkan mera yangınında 500 dönüm mera kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Çıldır Yıldırımtepe mahallesinin kullandığı merada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında 500 dönüm alan kül oldu. Vatandaşlar yangının ormanlık alana sıçramaması için tedbir alınmasını istediler. Hayvancılık bölgesinde yaşanan mera yangınlarının bölge hayvancılığını da olumsuz etkileyeceğini belirten vatandaşlar, vatandaşları mera ve orman yangınları konusunda daha duyarlı olmaya çağırdılar. - ARDAHAN