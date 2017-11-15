Çıldır'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlenecek

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü masa tenisi turnuvası düzenleyecek.



Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada"Kamu Kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin arttırılması, Kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla 27 Kasım 2017 tarihinde saat 14: 00'de eleme usulü ile bay ve bayanların katılımıyla Çıldır İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda masa tenisi turnuvası düzenlenecektir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimizin bu anlamlı turnuvaya katılımlarını bekliyoruz" dedi. - ARDAHAN