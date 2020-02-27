Çıldır'da kurtuluş coşkusu
Haberler » Güncel » Çıldır'da kurtuluş coşkusu - Haber

Çıldır'da kurtuluş coşkusu

Çıldır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

27.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:30
Çıldır'da kurtuluş coşkusu

'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Törene Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, 2. Hudut Tabur Komutanı Ercan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kurum amirleri, öğrenciler ve Çıldır halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşık şenlik türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gençlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.


2. Hudut Tabur Komutanlığı Askerleri geçiş töreni ile program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler