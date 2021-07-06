Çıldır'da kurbanlıklar görücüye çıktı
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Çıldır'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Çıldır'da kurbanlıklar görücüye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken Çıldır'da hayvan pazarında sıkı pazarlıklar da başladı.

Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken Çıldır'da hayvan pazarında sıkı pazarlıklar da başladı. Hayvan pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar yerini alırken, Kurbanlarını şimdiden alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Küçükbaş kurbanlıklar bin beş yüz ile 3 bin lira arasında satışa sunulurken büyükbaş kurbanlıklar ise ortalama 5 bin ile 12 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Besiciler yem ve saman fiyatının yüksek olmasından yakınarak yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını bu nedenle hayvan pazarının durgun olduğunu söylediler.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ise hayvan pazarının durgunluğundan yakınıyor. Hayvancılıkla uğraşan Ardahanlı besiciler, "Bu zamana kadar hayvan pazarının bu kadar durgun geçtiğini belirterek, bunun da sebebi yem ve samanın çok pahalı olması. Yem sorununa çözüm bulunmadığı sürece hayvancılık sektörü büyük zarar görecek. Kimse ne kurbanlık alıyor ne de biz satabiliyoruz. Vatandaş bütçesine uymadığı zaman gelip bakıp evine gidiyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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