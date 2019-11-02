Çıldır'da Kızılay Haftası etkinlikleri

02.11.2019 12:57

Türk Kızılayı Çıldır Şubesi yönetimi 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısı ile Çıldır İlçe Merkezine bağlı okullarda seminer düzenleyerek Çıldır Kaymakamı Alper Taş'ı makamında ziyaret etti.



Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşan Şube Başkanı Ahmet Vural, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ballıkaya ve Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erdem öğrencilere Türk Kızılay'ının işleyici hakkında bilgiler verirken Çıldır Şubesinin faaliyetlerini anlatarak gerçekleşen faaliyetlerle ilgili slayt gösterisi izlettiler.



Çıldır Kaymakamı Alper Taş'ı da makamında ziyaret eden Vural, "Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşunu temsil etmek şahsım ve arkadaşlarım adına onur vericidir. 29 Ekim 4 Kasım Kızılay haftası münasebetiyle ziyaretler gerçekleştirerek, öğrencilerimize Kızılay'ı anlattık. Bu çerçevede İlçe Kaymakamımız sayın Alper Taş'ı da makamında ziyaret ederek Kızılay yeleği hediye ettik. Tüzüğümüz gereği İlçe Kaymakamı Kızılay'ın fahri başkanıdır. Fahri Başkanımızı ziyaretimizin ardından farklı etkinliklerimiz ve ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.



Çıldır Kaymakamı Alper Taş " Kızılay ülkemizin için önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşıması farklı etkinliklere imza atmasına vesile olmaktadır. Şahşen Kızılay'ı destekleyen bir fert olarak bu ziyaretten de memnuniyet duydum. Kızılay haftasının kutlu olmasını temenni ediyor. Gerçekleştirilecek her faaliyet ve etkinlikte Çıldır Kaymakamlığı olarak gerekli desteği sunmaya hazırız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA