Çıldır'da Demokrasi Yürüyüşü

Ardahan Çıldır İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin yıl dönümü dolayısı ile yürüyüş gerçekleşti.

Çıldır Tarım Kredi kooperatifi önünde başlayan yürüyüş Çıldır Kaymakamlığı önünde son buldu. Yürüyüşe Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Belediye Başkanı, Tabur Komutanı, Emniyet Amiri, Jandarma Komutanı, Kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte Çıldır halkı katıldı.

Çıldır Kaymakamlığı Atatürk anıtının önünde son bulan yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri için Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu tarafından yapıldı. İmamoğlu "Ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain kalkışmada tüm halkımız can siper hane mücadele ederek TSK içine sızmış hainlere geçit vermedi. Bu uğurda canlarını hiçe sayarak mücadele ettiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize şifalar diliyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA