Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor - Haberler
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Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Genel

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor Kars-Ardahan sınırında bulunan bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmete sunulan kızakları çeken atlar, soğuk havadan battaniye örtülerek korunuyor.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

KARS - Kars- Ardahan sınırında bulunan bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmete sunulan kızakları çeken atlar, soğuk havadan battaniye örtülerek korunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Arpaçay'a bağlı Taşbaşı Köyü mevki Yunus'un yerinde yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşatan kızakçılar, atlarına gözleri gibi bakıyor.

Her turdan sonra önce atlarının terini silen kızakçılar, daha sonra atlarının üzerine battaniye, halı ve kilim örterek soğuktan korumaya çalışıyor.

"Atlarımızı korumamız lazım"

Taşbaşı Köyü'nde Çıldır Gölü üzerine vatandaşlara atlı kızak hizmeti veren Ertan Taşdemir, "Atlarımıza terli olduğu zaman bunları korumamız lazım. Yoruldukları zaman köy yakın olduğu için diğer atları kızaklara koşuyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hayvanlarımızın hakkını veriyoruz" dedi.

"Atlar bizim ekmek teknemiz"

Taşdemir, "Soğuktan koruyoruz, terlediği zaman dikkat ediyoruz. Bunlar bizim ekmek teknemiz, gelen insanları, misafirleri gezdirdiğimiz için bunlara bakmamız lazım" diye konuştu.

Kızakçılar, atların koştuğu zaman vücut ısılarının normal olduğunu, durdukları zaman ise üşüdüklerini bundan dolayı atların üzerini örttüklerini kaydetti.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

Çıldır'da kızakları çeken atlar soğuk havadan battaniye ve halı örtülerek korunuyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

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