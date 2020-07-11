Çıldır Belediyesi emekli olan personeller için yemek organize etti Ardahan Çıldır ilçesi Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, belediye de uzun yıllar görev yapıp emekli olan personele veda yemeği vererek plaket sundu.

Ardahan Çıldır ilçesi Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, belediye de uzun yıllar görev yapıp emekli olan personele veda yemeği vererek plaket sundu. Çıldır Belediyesine ait Çıldır Gölü kenarındaki tesislerde verilen yemeğe emekli olan personel harici belediye çalışanları ve belediye encümenleri katıldı. Yemek sonrası emekli olan personele belediye başkanı ve belediye encümenleri tarafından plaket verildi. Çıldır Belediyesinden Erhan Yılmaz, Latif (Cavit) Turhan, Süleyman Yolcu, Fikret Aktemur emekli oldular. Plaket sonrası konuşma yapan Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu "Belediye Başkanlığımız personellerinden emekli olan çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni yaşamlarında sağlık ve esenlikler dilerim" dedi. - ARDAHAN Kaynak: İHA