Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı - Haberler

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Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı

Çıldır-Aktaş kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.

Çıldır-Aktaş kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.

Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

AA / Günay Nuh - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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