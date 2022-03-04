Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı
Çıldır-Aktaş kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.
Çıldır-Aktaş kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.
İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor.
Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sabah saatlerinde tırların geçişine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.
Halen tır geçişlerine kapalı bulunan Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar mevkiinde ise tipi etkisini sürdürüyor.
AA / Günay Nuh - Güncel