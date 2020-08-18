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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı "ticaret merkezi olma" yolunda

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son 7 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

18.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:22

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son 7 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-temmuz döneminde 4 bin 468 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 18 bin 223 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda devam eden yoğunluğun temmuz ayında da sürmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından özellikle pandemi sürecinde tercih edildiğini, bu yönelimin son aylarda artarak devam ettiğini dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece 7 ayında bu rakam 18 bin 223 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 7 ayında ise 4 bin 468 tır çıkış yapmıştı. Kapıdan 2020'nin temmuz ayında 2 bin 477 tır çıkışı olurken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 761 olarak kayıtlara geçti. Sahip olduğumuz kapının, Orta Asya'ya açılan en modern kapı olması dolayısıyla bu beklenen bir artıştı. Bu artış ivmesi devam edecek."

Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda temmuz ayındaki tır hareketliliğinin geçen yıla oranla 3 kat arttığına işaret ederek, "Bu yılın temmuz ayında çıkış yapan tır sayımız 2 bin 477. Kıyaslama yaptığımız zaman geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık üç kat. Çünkü geçen yılın aynı ayında sadece 761 tır çıkış yapmış." dedi.

Söz konusu rakamların sadece Türk tırlarını kapsadığını dile getiren Demirci, yabancı tırlarla artışın daha da fazla olduğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle kapalı olan sınır kapılarının açıldığını, araç trafiğine açık olan Aktaş'ın ise yolcu trafiğine kapalı olduğunu belirten Demirci, "Pandemi sürecinde bazı kapılar kapanmıştı. Bunun da etkisiyle artış söz konusuydu. Kapılar açılsa da bu artışın süreceği öngörüsü vardı, yanılmadık. Şu an kapanan kapıların yeniden açılmasına rağmen Aktaş'taki tır artışı devam ediyor. Aktaş'ın yolcu trafiğine açılmasıyla bu hareketlilik daha da artacaktır. Bu rakamlar bizim için çok ciddi, çünkü Aktaş'ın ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı 'ticaret merkezi olma' yolunda

Kaynak: AA

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