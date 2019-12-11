Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 4 yılda 613 bin araç giriş yaptı

11.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:34

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan araç sayısı, çıkış yapan araç sayısının iki katına yaklaştı.

Türkiye ticaretinin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki gümrük kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan araç trafiğiyle dikkati çekiyor.

Komşu ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta köprü görevi görün Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki sınır kapısından dört yılda ülkeye giriş yapan araç sayısında hareketlilik yaşandı.

"25-30 milyon liraya varan bir ticaret hacmi mevcut"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısının Türkiye'de en modern kapılardan biri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Hem modern hem de Türkiye'nin üçüncü büyük kapısı konumunda olması dolayısıyla ellerinde önemli bir potansiyelin bulunduğuna işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Gümrük kapısından 4 yılda 613 bin araç giriş, 307 bin araç ise çıkış yaptı. Giriş yapan araçlar, çıkış yapanlara oranla iki kat fazla. Bunun sebebi kapının hizmet kalitesi ve güzergah kolaylığı olmasıdır. Aktaş'ta üç peron, üç giriş, üç çıkış şeklinde. Yeterli olmasa da bu 4 yıllık süre zarfında kapımızda, 25-30 milyon liraya varan bir ticaret hacmi mevcut. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu rakamın daha da artması için çalışıyoruz. Dış ticaretin arttırılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor. Çünkü iki sırın kapısına sahip bir iliz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

"Türkgözü Sınır Kapısı için de çalışma yapılıyor"

Demirci, ATSO bünyesinde ihracat destek ofisini açtıklarını belirterek, söz konusu ofisin, Ardahan'daki ihracatçıya önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Gümrük kapısında yaklaşık 150 personelin çalıştığını aktaran Demirci, Aktaş kapısının her geçen gün teknoloji ile donatıldığını ve modern şekilde hizmet verdiğini anlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinden Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı'nın da modernleşmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Demirci, "Ticaret Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerde Türkgözü Sınır Kapısı'nın da modernize edilmesi gündemde. Umarım Ti·caret Bakanlığı bu kapının da modernize ve yenileme işini Gümrük ve Turizm İşletmeleri üzerinden gerçekleştirir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA