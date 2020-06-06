Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki yük taşımacılığında artış Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son aylarda yaşanan yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son aylarda yaşanan yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Tırların dönüşte farklı güzergahları tercih etmelerinden dolayı girişte yoğunluk yaşanmayan kapıda, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda ise zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-mayıs döneminde 2 bin 966 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 13 bin 388 olarak kayıtlara geçti.

"Aktaş, ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın yoğunluğunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kapının uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih edildiğini anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece beş ayında bu rakam 13 bin 388 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 5 ayında ise 2 bin 966 tır çıkış yapmıştı. 2020'nin mayıs ayında 1939 tır çıkışı olurken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 604 olarak kayıtlara geçti. Sahip olduğumuz kapı, Orta Asya'ya açılan en modern kapı olması dolayısıyla bu beklenen bir artıştı. Bu artış ivmesi devam edecek. Örneğin mayıs ayına baktığımızda, yani geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında yaklaşık 4 kat bir artış söz konusu."

Demirci, sınır kapısının oldukça güvenli olduğuna işaret ederek, "Kapımız, bu tır artışındaki yoğunluğa rağmen, salgınla ilgili alınan tedbirler ve güvenlik tedbirleri konusunda da son derece güvenli konumdadır. Kapı açıldığı günden bu yana kaçakçılık başta olmak üzere kayda değer olumuz bir durum yaşanmadı. Kısacası Aktaş her yönüyle Orta Asya için ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA