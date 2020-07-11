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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yük ticareti artıyor

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son 6 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yük ticareti artıyor
11.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:18

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son 6 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 707 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 15 bin 746 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Tırların dönüşte farklı güzergahları tercih etmelerinden dolayı yurda girişte yoğunluk yaşanmayan kapıda, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda ise zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

"Artış beklenen bir durumdu"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda devam eden yoğunluğun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Kapının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından özellikle pandemi sürecinde tercih edildiğini, bu yönelimin son aylarda artarak devam ettiğini belirten Demirci, şöyle devam etti:

"2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece 6 ayında bu rakam 15 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 707 tır çıkış yapmıştı. 2020'nin haziran ayında 2 bin 358 tır çıkışı olurken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 741 idi. Sahip olduğumuz kapının, Orta Asya'ya açılan en modern kapı olması dolayısıyla bu beklenen bir artıştı. Bu artış ivmesi devam edecek. Örneğin haziran ayına baktığımızda, yani geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında 3 katından fazla bir artış olmuş."

Söz konusu rakamların sadece Türk tırlarına ilişkin olduğunu dile getiren Demirci, yabancı tırlarda artışın daha da fazla olduğunu söyledi.

"Aktaş ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor"

Demirci, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle kapalı olan kapıların açıldığını, buna rağmen Aktaş'taki artışın sürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde bazı kapılar kapanmıştı. Bunun da etkisiyle artış söz konusuydu. Kapılar açılsa da bu artışın süreceği öngörüsü bizde vardı, yanılmadık. Şu an kapanan kapıların yeniden açılmasına rağmen Aktaş'taki tır artışı devam ediyor. Genel manada baktığımızda, geçen yıl, yani 12 ayda çıkış yapan tır sayısına bu yılın 6 ayında ulaştık. Bu çok ciddi bir rakam. Aktaş ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor."

Kaynak: AA

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