Cildiniz Kışın Sert Etkilerini Yumuşacık Atlatsın!

Cildiniz her zamankinden daha mı çok kuruyor? Sebebi mevsim değişikliği olabilir. Mevsim değişimleri çoğu zaman, cilt kuruluğuna ve cildin nem kaybına sebep olur. Bu dönemde kurumaya başlayan cilt, kışın sert etkileriyle de nemini iyice kaybederek kendini daha mat bir görünüme bırakır. Peki size, nem aşısı yaptırarak bu durumu önleyebileceğinizi söylesek?

"NEM ORANI AZALDIKÇA KIRIŞIKLIKLAR OLUŞMAYA BAŞLAR"

Mevsim değişimleri çoğu zaman, cilt kuruluğuna ve cildin nem kaybına sebep olur. Soğuk hava nedeniyle cildimizde oluşacak; kuru, mat ve solgun görünümü nem aşısı ile önlemek mümkün. 30'lu yaşlarla birlikte cildin, hyalüronik asit üretimi giderek yavaşlar. Çevresel faktörlerin de eklenmesiyle ciltte hyalüronik asit seviyesi gittikçe azalır ve bunun sonucunda cilt yaşlanır. Nem oranı azalan cildin zamanla hacim kaybı artar ve kırışıklıklar oluşmaya başlar.

CİLDİNİZ CANLANIP IŞILDASIN!

Nem aşısında cilde enjeksiyon yoluyla verilen hyalüronik asit, su tutma özelliği nedeniyle cilde; nem, parlaklık, esneklik ve canlılık kazandırır. Etkisi hemen ortaya çıkmaya başlar. Cilt yapısına göre değişiklik göstermekle beraber, ortalama 1 yıl boyunca etkisini devam ettirir. Nem aşısı, enjeksiyon işleminin gerçekleştirileceği bölgeye yapılan lokal anestezi sonrasında, çok ince iğneler ile uygulanır. İşlem, 15-20 dakika gibi bir sürede gerçekleştirilir. Uygulama sıklıkla; yüz, boyun, dekolte ve el sırtları gibi dış etkenlere en çok maruz kalan bölgelere yapılır. Enjeksiyon yerlerinde minimal morluklar oluşabilir. Bunlar da 2-3 gün içinde yok olur.