Cildiniz değerlidir kıymetini bilin

Güzellik sektöründe doğallığa dönüş felsefesi tüm dünyada yükselen trend olarak öne çıkıyor. Cildiniz; nasıl göründüğünüzden, yaşam kalitenize kadar birçok faktörü etkileyebiliyor. Sağlıklı beslenerek, bol su tüketerek, spor yaparak cilt yaşlanmasına sebep olan faktörlere karşı koymaya çalışılsa da çevresel faktörler ve dış etkenlerin etkisine dur demek zorlaşıyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yaşlanmaya sebep olan cilt sorunlarının %90'ınını çevresel faktörler oluşturuyor. Güneş, değişen hava koşulları, sigara ve daha pek çok etken cilt yaşlanmalarında büyük rol oynuyor. Yaş kaç olursa olsun cilt bu faktörlere tepkisini, deforme olarak, yaşlanmaya başlayarak veriyor. Tüm bu nedenler, yaşlanma etkilerini önleyerek ortadan kaldıracak uygulamaların yüksek bir çoğunluk tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Uzmanlar, insan cildinde pek çok dış etken ve yaşlanma sebebiyle zamanla hücrelerde ölümlerin başladığını belirtirken, bu kayıpla hücrelerin parlaklığını yitirdiğine, sarkmaların artışına ve yoğun nem kaybına dikkat çekiyor. Cildi yeniden sağlığına kavuşturmak için farklı yöntemler olsa da hepsinin temeli hücreleri beslemekten geçiyor.

Cildimizin ana hatları ile; genç, pürüzsüz ve parlak görünmesi için nemlendirilen, gerekli hücrelerin yenilenmesi için beslenen ve nefes alabilmesi için devamlı temizlenmesi gereken bir bakıma ihtiyacı oluyor. Kusursuz ve ışıldayan bir cilde ulaşmak ise tamamen özgün içerikleriyle hazırlanmış cilt bakım kürleriyle sağlamak mümkün.

Kusursuz bir cilde ulaşmak isteyenler için Emaar Square'da hizmet vermeye başlayan Eva Botanica Beauty Klinik, cilt bakımı alanındaki son bilimsel gelişmelerin, ileri teknolojinin ve doğal bileşenlerinin gücünün bir sentezi olarak öne çıkıyor.

Kişiye özel cilt teşhisi ile tüm bakım işlemlerin startını veren Eva Botanica Beauty Klinik; Fransa'da 40 yılı aşan bir tecrübe ile ortaya çıkarılan Biologique Recherche ürünleri ile tüm dünyada kadınların güzelliklerini borçlu oldukları, kimyasal bileşenlerinden arındırılmış tek seansta cilde ihtiyaç duyduğu bakımların tümünü sığdırabilen uygulamalar bütününü sağlıyor.

Özel içerikleriyle Biologique Recherche cilt bakım ürünlerinin arkasındaki ruh ve temel prensiplerine bakıldığında; Her bir ürün içeriğinde yüzde 20'nin üzerinde Botanik, Deniz ve Biyolojik özütlerin yüksek konsantrasyonlardan oluştuğu görülür. Formüllerin bütünlüğünü korumak ve alerjik reaksiyon olasılığını azaltmak için yapay kokuların hiç kullanılmadığı Biologique Recherche ürünleri aktif bileşenlerin yapısını korumak ve içeriğindeki vitaminleri kaybetmemesi için soğuktan yapılmış formülasyonlar ve mevcut en yüksek kalitede etken maddelerin biraya getirildiği muhteşem bir kombinasyondur. Ayrıca özel olarak formüle edilmiş bu ürünler hızlı ve etkili sonuçlar almak için Remodeling Face makinesiyle de uyumlu olarak çalışmaktadır.

Yaşlanmanın etkilerini ortadan kaldıran, mimik kırışıklıklarını gideren, elastikiyet kaybını gideren, oval yüz hattınızı tekrardan kazandıran, akne ve derin akne izlerini tedavi eden, ciltteki çukurlukları, gözaltı morluklarını, cilt tonundaki eşitsizlikleri ve lekeleri ortadan kaldıran; cildin donuk görünümünü tazeleyerek ışıltı kazandıran Eva Botanica Beauty Klinik; hedefe yönelik cilt bakımı kürleri ve gelişmiş son teknolojik cihazlarla çözümler sunup, tek seansta ve anında görünebilir değişiklikler yaratıyor.

Natürel Ürünler ve Doğru İşlemler İle Tek Seansta Sorunlar Çözülüyor

Hareket noktası olarak doğal ve sağlıklı güzelleşmeyi hedef edinen ve Eva Botanica Etkisi mottosu ile çıkılan bu yolda Eva Botanica Beauty Kliniğin Kurucusu Dermatolog Doktor Julia Işık tarafından kişiye özel cilt teşhisi gerçekleştiriliyor. Tamamen doğal içerikli ürünler ile doğru işlemler uygulamanın tüm sorunları çözebileceğini belirten Işık; "Eva Botanica olarak en önem verdiğimiz konu, doğal içerikli ürünler ile kusursuz bir etki yaratmak. Cilt, gerçekten ihtiyacı olan ürünler ve işlemler ile tedavi edilirse çok kısa sürede sonuç almak mümkün. Burada kişinin ihtiyacını analiz ediyoruz. Tedavi sürecinde cildi hırpalayan agresif yöntemleri uygulamayı tercih etmiyoruz. Cildin problemine yönelik direkt çözümler belirleyerek, kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde edecek şekilde etki eden Biologique Recherche ürünlerinin uygulandığı bakım kürleri uyguluyoruz. Biologique Recherche'ün yüksek kaliteli doğal ürünleri ile aynı zamanda yüksek etki düzeyine sahip eşsiz cihazlarını kullanarak profesyonel kadromuzla tüm misafirlerimizin buradan mutlu ayrılmasını sağlıyoruz" dedi.

Pürüzsüz ve ışıldayan bir cilt için, anti-aging, leke tedavisi, rosacea, yağlı ciltler, hassas ciltler, sabare, sun keratoz, elastik problemleri gibi sorunlari olan tüm cilt problemlerinde kişiye özel uygulanan bakım kürleri ve tedavi süreçlerinin yanı sıra beden inceltme ve selülit tedavisi, medikal el ve ayak bakım uygulamaları gibi vücuda ilişkin uygulamalarla kişinin görünümünde fark yaratan işlemleri bir bütün olarak sunan Eva Botanica Beauty Klinik, tüm misafirlerine kendi adını verdiği Eva Botanica Beauty Efekti yaşatmayı vadediyor.

Eva Botanica'da Biologique Recherche'ün Botanik, Deniz ve Biyolojik özütlerin yüksek konsantrasyonlardan oluşan ürünleri ve bunların uygulanması için özel olarak tasarlanmış cihazlarla yapılan uygulamalar sayesinde kısa zamanda yaşlanmanızı durduracak yenilenen hücrelere kavuşup, ışıldayan ciltlere sahip olmak mümkün. Cilt problemlerine ve cildi sınayan dış etkenlere yaşlanmalara meydan okuyan cilt bakım kürleri ile kusursuz bir cilt için Eva Botanica'nın büyüsüne kapılabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler