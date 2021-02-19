Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı
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Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı

19.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:13
Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na, Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir keçinin dağda mahsur kaldığı bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler, vatandaşların çıktığı kayalıktan indiremediği keçiyi kurtardı.


- Manisa
Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı
Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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