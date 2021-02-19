Çıktığı kayadan inemeyen keçiyi itfaiye kurtardı
19.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:13
MANİSA'nın Demirci ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MANİSA'nın Demirci ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Manisa
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na, Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir keçinin dağda mahsur kaldığı bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler, vatandaşların çıktığı kayalıktan indiremediği keçiyi kurtardı.
- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı