Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
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Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Selçuk Sayıcı (30), yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Selçuk Sayıcı (30), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ulubatlı Hasan Mahallesi 3098 Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sokaktaki elektrik direğine çıkan Selçuk Sayıcı, akıma kapıldı. Sayıcı'yı direkte asılı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuk Sayıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayıcı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilerek morga kaldırıldı.


Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen

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