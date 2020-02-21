Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü
Haberler » Güncel » Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü - Haber

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, elektrik direğine çıkan İhsan Tünçer (57), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

21.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:14
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

DİYARBAKIR'ın ilçesinde, elektrik direğine çıkan İhsan Tünçer (57), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Bismil'in Mirzabey köyünde yaşayan İhsan Tuüçer, bilinmeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden köylülerin çağırdığı sağlık ekipleri, Tünçer'i ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen İhsan Tünçer, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.  


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler