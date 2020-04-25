Çıktığı çatıda, havalandırma boşluğuna düşüp öldü MANİSA'nın Salihli ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Şahap Palavan (66), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Şahap Palavan (66), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi Gürsel Caddesi 54 numarada meydana geldi. Şahap Palavan, bir komşusuyla birlikte güneş enerji sistemini kontrol etmek için yaşadıkları 5 katlı binanın çatısına çıktı. Bastığı eternitin kırılması sonucu Palavan, yaklaşık 14 metreden havalandırma boşluğuna düştü. Komşusunun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Palavan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şahap Palavan'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA