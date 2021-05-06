Çıktığı ağaçta fenalaşan adamı itfaiye kurtardı
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Çıktığı ağaçta fenalaşan adamı itfaiye kurtardı

Çıktığı ağaçta fenalaşan adamı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, Nizamettin Demirci (50), budamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bir süre sonra ağaçta fenalaşan Demirci'yi kızı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de geldi.

İtfaiye erleri fenalaşan adamı merdiven yardımıyla çıktığı ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Herhangi sağlık sorununun bulunmadığını, ancak oruç tuttuğunu ve ağaçta tansiyonunun düştüğünü söyleyen Nizamettin Demirci, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Çıktığı ağaçta fenalaşan adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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