Çikolatalı Türk kahvesi tarifi! Çikolatalı Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesinden vazgeçemeyenler için alternatif seçeneğimiz var, çikolatalı Türk kahvesi. Türk kahvesini nasıl içersiniz? Sade, orta, şekerli ya da çikolatalı. Evet, Türk kahvesini isterseniz çikolatalı da içebilirsiniz. Çikolatalı Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte, çikolatalı Türk kahvesi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER Çelik cezve 20 gram (1 tatlı kaşığı) çikolata 1 kahve fincanı su 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi YAPILIŞI Cezveye suyu koyun. Ocağa aldığınız cezveye çikolatayı ilave edin. Çikolata eriyince Türk kahvesini ilave edin. Kısık ateşte kaynamasını bekleyin. Kahve kabarmaya başlayınca fincana aktarın. Afiyet olsun.