Çikolata Tadında Festivale Yoğun İlgi

İZMİR'de 3.Çikolata ve Tatlı Festivali, 'Fantastik Tatlar' konseptiyle Bayraklı Arena'da başladı. 3 gün sürecek festivalin bu yılki ilgi odağı ise şeker hamurundan yapılan 'Harikalar Diyarı' konseptli heykeller oldu.

İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Çikolata ve Tatlı Festivali, 'Fantastik Tatlar' konseptiyle Bayraklı Arena'da başladı. Farklı çeşitte çikolata, çikolatalı ürünler, pastalar, lezzetli tatlılar, pamuk şeker gibi birçok ürünün yer aldığı festivalde ağızlar tatlandı, yüzler güldü. Birbirinden farklı show, workshop, yarışma ve etkinliklere evsahipliği yapan festivalde ünlü şefler söyleşiler gerçekleştirdi. Festival alanında kurulan mutfakta, ziyaretçilere ikramlar yapıldı. Festivalin bu yılki ilgi odağı ise şeker hamurundan yapılan 'Harikalar Diyarı' konseptli heykellerin yer aldığı sergi oldu. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve pasta meraklılarınca hazırlanan heykeller arasından seçilecek bir tanesinin, yurt dışında düzenlenen yarışmalara gönderileceği bildirildi. ÇİKOLATA HEYKELLERİ EN AZ 3 AYDA TAMAMLANDI

Adnan Menderes Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin, "20'nin üzerinde heykel sergileniyor, bu işle ilgilenen arkadaşlar için açıkça bir duyuru yapıldı. Burada görülen heykellerin en kısa sürede hazırlananı en az 3 ayda tamamlanabiliyor. Kimse bunların yenilebilen ürünler olduğuna inanamıyor. Pastalar, şeker hamurdan hazırlanıyor. Cıvıl cıvıl renkler ve tema 'harikalar diyarı' olunca ortaya da harika sonuçlar çıkıyor. Biz de Gastronomi Derneği olarak bu ürünlerden bir tanesini seçerek ülkemizi temsilen yurt dışında bir yarışmaya katılacağız. Oldukça renkli ve tatlı bir üç gün için herkesi festivale davet ediyoruz" dedi.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ ÇİKOLATA VE ŞEKERLE YAPILDI

'Alice Harikalar Diyarı Konsept Çalışması' isimli heykeli yapan Esin Budak da, "Şeker hamuruyla bir harikalar diyarı yaratmaya çalıştım. Figürleri tek tek çalışarak oluşturduk. Festival için özellikle yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Alice Harikalar Diyarı da sevdiğimiz bir dizi. Oldukça güzel tepkiler alıyorum. Sergi alanından geçerken insanların heykelimin fotoğrafını çekmeleri ve şaşırmaları benim için çok güzel. Bu çok emek verdiğim bir eser ve mesleğimin en zevkli gününü yaşıyorum diyebilirim. Her çizgi filmi çalışıyoruz. Daha farklı konseptlerde heykeller yapmaya devam edeceğim" dedi.

PASTALARI YEMEYE KIYAMIYORLAR

Festivali gezen Şirin Çınar, "Şeker hamurundan yapılan pastaları gördük. Çok güzel bir el emeği ve işçilikle hazırlanmış. Gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Pastaların yenilebilir olduğunu düşündüm ama insan yemeye kıyamaz" diye konuştu. Şeker hamurundan yapılan heykelleri gördüğünde çok etkilendiğini ifade eden Defne Kudu da, "Ben gerçekten heykelleri çok etkileyici buldum. Her detay çok ince ve küçük işçiliklerle yapılmış. Benim de çok sevdiğim bir çizgi film olduğu için Alice Harikalar Diyarı konseptli pastaları çok beğendim. İyi ki çikolata festivaline gelmişim diyorum" diye konuştu. İstanbul'da yaşadığını söyleyen Irmak Cevahir ise, İzmir'e ailesi ve arkadaşlarıyla geldiğini, festivali merakla gezdiğini, şeker hamurundan yapılan heykelleri çok gerçekçi bulduğunu belirterek, "Çok büyük bir emek var. Balmumu kadar gerçekçi duruyor. Yapan kişilerin emeğine sağlık. Daha önce de şeker hamurundan pastalar gördüm ama bu denli gerçekçi ve profesyonel değillerdi. Bu heykellerden gözümü alamıyorum" dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL WORKSHOPLAR

Festival alanında çocuklar için oluşturulan oyun alanları ve çocuklara özel workshoplar da yer aldı. Sergi alanına ilgi gösteren çocuklar, sevdikleri çizgi film karakterlerinin yer aldığı heykelleri görünce heyecanlandı. Sergi alanında ailesiyle gezen 7 yaşındaki Berna Uzgören, "Burada Unicorn var. Unıcorn'u çok seviyorum. Annemler bana çikolata da aldı. Burada waffle, çikolata, lokum, pasta ve kekler var. Birçok çizgi film karakteri gördüm. Alice Harikalar Diyarı ve Şirinler'i gördüm" dedi. Üç gün boyunca sürecek olan festival, 12.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - İzmir

Kaynak: DHA