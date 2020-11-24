Çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler nelerdir?
24.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:47
Akşam sohbetlerinin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kurabiyeleri evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hemde daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte Çikolata parçacıklı kurabiye. Peki Çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler nelerdir?
Bu şimdiye kadarki en iyi çikolatalı kurabiye tarifi! Abartılı malzemeler yok, ürpertici zaman yok, vb. Sadece basit, anlaşılır, inanılmaz derecede lezzetli, hamur gibi ama yine de tamamen pişmiş, her seferinde mükemmel sonuç veren, çikolatalı kurabiye! Sizde Çikolata parçacıklı kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte çikolata parçacıklı kurabiye içingereken malzemeler...
ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 fincanyumuşatılmış tereyağı veya margarin
- 3/4 bardak Şeker
- 3/4 bardak Esmer şeker, paketlenmiş
- 2 Yumurta (Büyük
- 2 çay kaşığı Vanilya
- 2 1/4 bardak Un, elenmemiş
- 1 tatlı kaşığı Karbonat
- 1/2 çay kaşığı Tuz
- 1 fincan Kıyılmış ceviz veya ceviz (isteğe bağlı)
- 2 bardak Ghirardelli Bittersweet % 60 Kakaolu Pişirme Cipsi
Not: 2 fincan Ghirardelli Acı Tatlı % 60 Kakaolu Pişirme Cipsi, herhangi bir çeşit cips aromasıyla ikame edilebilir (yani Ghirardelli Sütlü Çikolata Cipsi, Yarı Tatlı Çikolata Cipsi, vb.)
ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?
- Fırını 375ºF'ye ısıtın.
- Unu kabartma tozu ve tuzla karıştırın; bir kenara koyun.
- Büyük karıştırma kabında, tereyağını şeker ve esmer şekeri orta hızda krema kıvamına gelene ve rengi açılıncaya kadar çırpın.
- Yumurtaları ve vanilyayı birer birer ekleyin. Katılana kadar düşük hızda karıştırın.
- Kuru karışımı yavaş yavaş kremalı karışıma karıştırın. Fındık ve çikolata parçalarını karıştırın.
- Çorba kaşığı ile yağsız kurabiye yapraklarına bırakın.
- 9 ila 11 dakika veya çikolata parçacıklı kurabiyeler altın kahverengi olana kadar pişirin.