Çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler nelerdir?

Akşam sohbetlerinin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kurabiyeleri evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hemde daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte Çikolata parçacıklı kurabiye. Peki Çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler nelerdir?

Bu şimdiye kadarki en iyi çikolatalı kurabiye tarifi! Abartılı malzemeler yok, ürpertici zaman yok, vb. Sadece basit, anlaşılır, inanılmaz derecede lezzetli, hamur gibi ama yine de tamamen pişmiş, her seferinde mükemmel sonuç veren, çikolatalı kurabiye! Sizde Çikolata parçacıklı kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte çikolata parçacıklı kurabiye içingereken malzemeler...

ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE MALZEMELERİ NELERDİR?

1 fincanyumuşatılmış tereyağı veya margarin

3/4 bardak Şeker

3/4 bardak Esmer şeker, paketlenmiş

2 Yumurta (Büyük

2 çay kaşığı Vanilya

2 1/4 bardak Un, elenmemiş

1 tatlı kaşığı Karbonat

1/2 çay kaşığı Tuz

1 fincan Kıyılmış ceviz veya ceviz (isteğe bağlı)

veya ceviz (isteğe bağlı) 2 bardak Ghirardelli Bittersweet % 60 Kakaolu Pişirme Cipsi

Not: 2 fincan Ghirardelli Acı Tatlı % 60 Kakaolu Pişirme Cipsi, herhangi bir çeşit cips aromasıyla ikame edilebilir (yani Ghirardelli Sütlü Çikolata Cipsi, Yarı Tatlı Çikolata Cipsi, vb.)

ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?