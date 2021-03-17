Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı
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Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı

17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin son 7 günlük çalışmalarında; 14,22 gram Metamfetamin, 1,76 gram Eroin, 101, 83 gram Sentetik Kannabinoid, 27 adet Sentetik Ecza Hap ve 9, 92 gram Esrar, ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 16 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında işlem yapıldı. 1 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı ve şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - SİVAS

Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı
Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı
Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı
Çikolata paketi içerisinden metamfetamin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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