Çikolata markası Sagra, Metaverse'de fabrika açacak - Haberler
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Çikolata markası Sagra, Metaverse'de fabrika açacak

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Çikolata markası Sagra, Metaverse'de fabrika açacak

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan markalara Sagra da katıldı.

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan markalara Sagra da katıldı. Çikolata ve atıştırmalık kategorisinde Türkiye'den Metaverse dünyasına giren marka, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirmeyi ve tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturmayı hedefliyor.

OYAK'ın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sagra, Metaverse'de fabrika açmaya hazırlandığını açıkladı. Marka, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan Sagra; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

Metaverse, Türkiye, Fabrika, Ekonomi, Haberler

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